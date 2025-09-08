Con «Fiato ai Libri» torna la magia di incontrarsi dal vivo tra le pagine di un libro

«“Fiato ai Libri” è il cuore della nostra rete di biblioteche – aggiunge Valentina Capelli, l’assessora all’Istruzione e alla Biblioteca del Comune di Seriate e presidente del Sistema Bibliotecario Seriate laghi – Lo sosteniamo e lo promuoviamo con convinzione insieme ai Comuni, perché crediamo che la cultura debba arrivare ovunque, senza confini. In vent’anni, questo festival ha dimostrato che i libri e il teatro possono unire persone diverse, generazioni diverse, territori diversi. Non è solo un calendario di spettacoli: è un modo per creare comunità e per far sì che le biblioteche non siano semplici edifici ma porte aperte sul mondo. Il ventesimo anniversario non è un traguardo, ma un nuovo inizio per continuare a crescere e ad ampliare l’accesso alla cultura, rendendola davvero un bene comune».