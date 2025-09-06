«Molte Fedi» ci insegna che dalle fratture si può costruire un futuro di pace

Uno dei momenti più attesi sarà come sempre l’assegnazione del «Premio Costruttori di Ponti», ideato in memoria di padre Paolo Dall’Oglio, rapito e scomparso in Siria il 29 luglio 2013. Il gesuita, che ha dedicato la sua vita al dialogo interreligioso con il mondo islamico e che era stato ospite di «Molte Fedi» nel 2009, aveva rifondato all’inizio degli anni Novanta la comunità monastica cattolico-siriaca di Mar Musa. Oggi il monastero è ancora attivo e a guidarlo ci sono sei monaci – quattro uomini e due donne – e l’abate, padre Jihad Youssef. Proprio all’abate verrà consegnato il riconoscimento nella serata di venerdì 3 ottobre alle 20.45 nella chiesa di Longuelo. La testimonianza di padre Jihad e un videomessaggio da parte della famiglia Dall’Oglio saranno l’occasione per raccontare le sfide future del monastero e del popolo siriano.