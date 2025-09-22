«Borghi e Burattini», a Calusco d’Adda Gioppino sfida il temibile Barbanera

«Scrivere nuove storie per me è fondamentale – ha spiegato Cristian – Rispetto la tradizione e i personaggi storici, ma credo che oggi il pubblico abbia bisogno di vedere qualcosa di nuovo. Così Gioppino, Brighella e Arlecchino rimangono loro stessi, ma in contesti diversi: il Far West, il «Mago di Oz» o addirittura scenari futuristici. È un modo per dire che non parlano solo del nostro passato, ma anche del presente e del futuro. Oltre alle storie, lavoriamo molto sulla forma: scenografie più elaborate, luci e suoni studiati, perfino effetti laser per creare un’esperienza immersiva». «In tutto questo – conclude Bonacina – i bambini sono i veri protagonisti. Senza di loro i burattini non saprebbero da che parte girarsi. Durante le repliche rompiamo spesso la quarta parete: i bambini partecipano, aiutano Gioppino a salvare il re, fanno il tifo per i personaggi. Non è come guardare un film: qui i bambini vivono la storia e tornano a casa orgogliosi di aver fatto la loro parte ».