Con «Cremona Musica» la città di Stradivari diventa la capitale della musica mondiale

«“Cremona Musica” è per eccellenza la manifestazione della musica, di cui la nostra città ne è la capitale», dichiara Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere. «L’edizione 2025 si preannuncia in crescita, con un programma che rifletterà l’assoluta qualità e la diversità del nostro patrimonio musicale e che accompagnerà i visitatori in un viaggio che andrà dai fiati ai pianoforti, dalle chitarre ai violini. Una vera e propria celebrazione della tradizione, dell’innovazione e della passione per la musica, un evento unico nel suo genere, adatto sia agli appassionati che agli esperti del settore».