«I Prodòcc de Bérs» celebrano la castagna e danno il benvenuto all’autunno

Domenica 28 settembre costituirà il momento centrale della rassegna. L’intera giornata sarà scandita dalla mostra e dal mercato agricolo, aperto dalle 10 alle 18, che proporrà prodotti tipici del territorio e manufatti artigianali. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, sarà possibile partecipare a numerose attività di animazione: i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo equestre con il battesimo della sella, passeggiando gratuitamente in groppa a pony e cavalli, mentre intere famiglie, visitatori e curiosi avranno l’opportunità di una passeggiata gratuita in carrozza. Dalle 14.30 alle 16 si terranno le «Olimpiadi del Contadino», con giochi, attività ludiche e prove ispirate alla vita rurale e alla tradizione agricola. Dopo le attività, sono previste premiazioni e momenti di intrattenimento aperti a tutti. Alle 17, i bambini della scuola dell’infanzia di Berzo San Fermo proporranno un breve spettacolo, portando in scena il frutto del loro lavoro collettivo. La giornata si concluderà alle 20.30 con un appuntamento musicale che vedrà protagonisti il Complesso Folk Jam Session di Entratico e il Coro Alpini Val Cavallina di Berzo San Fermo. Seguiranno gli interventi di chiusura della manifestazione.