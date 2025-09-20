Paolo Capelli, l’orologiaio di Bergamo che ci insegna il valore del tempo

«All’inizio mio padre non voleva che facessi questo lavoro», racconta Paolo. «Diceva che era troppo presto, voleva che andassi a scuola. Ma io non avevo voglia di studiare, ho sempre avuto la mania di smontare tutto e riparare qualsiasi cosa, che fossero le prime macchinine elettriche o le bici dei miei amici, e mi sono impuntato. Così mi ha portato qui a lavorare. Mi ricordo come se fosse ieri il mio primo giorno di lavoro, 4 settembre 1985. Il primo orologio che ho riparato era un cucù, ancora funzionante».