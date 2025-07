Dentro «L’inverno ucraino» con Andrea Valesini. Oltre i titoli dei giornali i racconti della guerra che uccide la civiltà

AV: Raccontare una guerra non significa soltanto descrivere bombe e distruzioni. Per un giornalista, entrare in un teatro di conflitto significa confrontarsi con il dolore altrui, ascoltarlo da vicino e decidere come restituirlo al lettore senza tradirlo, senza violarlo. È un equilibrio delicato, un esercizio di responsabilità e rispetto, in cui la narrazione non può prescindere dall’etica.