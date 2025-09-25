Luca Perri, l’astrofisico cresciuto con «BergamoScienza» che ci spiega il perché dobbiamo avere fiducia nella scienza

LP: Perché la scienza è parte della società e serve per affrontare le sfide future. Io stesso, da ragazzo, sono cresciuto con «BergamoScienza», da figlio di un’insegnante di fisica, e questo ha alimentato la mia passione. Oggi siamo il primo e uno dei più grandi eventi scientifici in Italia, e questo mi ha dato subito la prospettiva di parlare al pubblico del mio lavoro, scoprendo quanto mi piacesse, abbattendo il pregiudizio, diffuso tra i ricercatori, che la divulgazione non sia importante. Coinvolgere i giovani è fondamentale ma non significa spingerli tutti a diventare scienziati, ma a crescere come cittadini consapevoli e liberi da pregiudizi: senza metodo scientifico rischiamo di affrontare le sfide future senza gli strumenti adeguati, invece così forniamo a chi è più libero da preconcetti delle nuove prospettive.