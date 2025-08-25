Dall’elemento più raro agli acidi più potenti: i record chimici che non ci aspettiamo

In realtà mi sbagliavo, e di molto. Nessuno di questi elementi si avvicina nemmeno lontanamente alla rarità dell’elemento che sto per introdurvi. Prendiamo l’oro come metro di misura. Incrociando un po’ di dati si può stimare che siano presenti tra i 40 e gli 80 miliardi di tonnellate di oro nella crosta terrestre. In confronto, esistono solo circa 20 grammi di astato nella crosta terreste. Stiamo parlando di una differenza di 15 ordini di grandezza. Tradotto, l’astato è 1.000.000.000.000.000 volte più raro dell’oro. Come è possibile? L’astato, 85esimo elemento della tavola periodica, esiste in natura per pochissimo tempo. Essendo un elemento radioattivo decade dopo poco tempo trasformandosi in polonio e bismuto. Pensate che è così difficile da ottenere in quantità significative che molte delle sue proprietà sono tuttora sconosciute.