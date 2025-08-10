Notte di desideri e comete: a San Lorenzo la scienza si fa poesia

Ma non è solo la poesia a inseguire le stelle. Anche la musica si è lasciata ispirare da quella danza cosmica. Francesco De Gregori ci mette in guardia dal credere che le stelle cadenti siano infinite, perché a volte, ci dice, «non sono poi tante / se conti soltanto / quelle che vedi tu». Lucio Dalla, in «Cometa d’amore», le trasforma in messaggi da decifrare, tracce di un amore lontano che viaggia nello spazio come una missione segreta. E nel pop più recente, anche Ultimo canta di un cielo che «piange stelle», mescolando malinconia e tenerezza in una sola immagine: «penso a te che mi guardavi / come si guarda una stella cadente».