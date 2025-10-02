Quattro film per capire il presente tra visioni, ferite e memoria

Sedici anni dopo l’FBI, e soprattutto il colonnello Lockjaw (Sean Penn), non ha smesso di cercarlo. Così Bob e la figlia adolescente sono costretti a fuggire e a fare i conti con un passato che non smette mai di tornare. Il film più costoso di Anderson (130 milioni di dollari, di cui 25 solo per il cachet di DiCaprio) è anche un’opera ironica, stralunata e disordinata come nessun’altra del regista californiano. Un film che ricalca lo stile «pynchoniano», ma che al tempo stesso si nutre di richiami al presente e al passato dell’America: quella trumpiana, che affiora in filigrana; quella della tradizione, con l’esercito e i suoi apparati coercitivi, le organizzazioni suprematiste e razziste del Sud da una parte e dall’altra l’attivismo per i diritti civili e la società multietnica. Tutto si mescola fino a diventare allo stesso tempo un affresco e un’astrazione del contemporaneo, anche se «Una battaglia dopo l’altra» è soprattutto un film dal ritmo infuocato, un viaggio nel cinema più autentico e ostinato, girato ancora rigorosamente in pellicola, che dura quasi tre ore senza annoiare nemmeno per un secondo. Pochissimi registi credono ancora che il cinema sia il luogo in cui germinano e resistono le storie. Anderson è uno di loro e quasi nessuno oggi sa raccontare queste storie come lui. Imperdibile.