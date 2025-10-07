A Cenate Sopra la leggenda di Carlo Magno incontra i sapori della tradizione

«Ci apprestiamo ad inaugurare una nuova proposta condivisa: la prima camminata tra sapori e arte di Cenate Sopra», dichiara il sindaco Claudia Colleoni. «Un laboratorio di cammini, gusto e cultura che unisce la bellezza del paesaggio, le tradizioni locali e l’arte in un percorso tutto da scoprire. È una tappa significativa di questa amministrazione per quanto concerne il progetto di valorizzazione del territorio, che passa attraverso la promozione delle produzioni locali, di itinerari che sostengono attività artigianali e ristorative, alla riscoperta delle opere d’arte, tutto questo sperimentando nuovi percorsi descrittivi e sensoriali».