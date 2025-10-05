FIDAS Bergamo compie 65 anni e vi invita a una festa per celebrare il dono

Nel 2024 FIDAS Bergamo ha superato quota mille donazioni, confermandosi come un punto di riferimento nel panorama lombardo. L’associazione non si occupa direttamente della raccolta del sangue, ma opera attivamente nella sensibilizzazione, nella formazione dei volontari e nella costruzione di una rete solidale che coinvolge enti locali, scuole, strutture sanitarie e istituzioni. Il coordinamento Giovani FIDAS, appena nato e rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, rappresenta uno degli strumenti principali per garantire continuità all’azione associativa, trasmettendo il valore della donazione come gesto civico, solidale e responsabile. «Ogni donatore – spiega Luca Barcella, direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale ed Ematologia della provincia di Bergamo – compie un gesto che va ben oltre la semplice donazione. È un atto che contribuisce alla libertà, alla speranza, alla vita. Il nostro sistema trasfusionale ha bisogno della collaborazione con il volontariato per continuare a garantire cure e interventi. L’obiettivo dell’autosufficienza, in particolare per il plasma, è ancora lontano. La sinergia con realtà come FIDAS è quindi essenziale».