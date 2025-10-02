Sorisole festeggia 20 anni di comunità e tradizione con la «Festa d’Autunno»

«Ogni anno ci sono volontari e commercianti disposti a spendersi per la buona riuscita di questa festa», spiega Ramona Mussetti, assessore del Comune di Sorisole con delega all’Edilizia Pubblica e ai Lavori Pubblici. «Quest’anno siamo riusciti a dare il nostro meglio grazie al gruppo coeso formatosi tra l’amministrazione comunale e alcuni commercianti, animati tutta dalla fiducia nel progetto e dalla voglia di fare. Auspico vengano apprezzati gli sforzi compiuti per accontentare tutte le categorie: commercianti, cittadini e visitatori».