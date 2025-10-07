Palosco si racconta con le «Giornate FAI d’Autunno» tra arte, storia e imprenditoria

Due volte all’anno, in primavera e in autunno, il Fondo per l’Ambiente Italiano apre le porte di luoghi sconosciuti, spesso chiusi al pubblico e insoliti grazie a volontari, studenti e associazioni. Un’occasione pensata per promuovere i tesori del patrimonio storico, paesaggistico, artistico e architettonico del nostro Paese. Così anche quest’anno tornano le «Giornate FAI d’Autunno», che sabato 11 e domenica 12 ottobre anche a Palosco schiuderanno le porte di diversi luoghi del territorio: in programma ci saranno visite guidate proposte da associazioni, volontari e giovani, oltre a eventi e momenti di approfondimento.