I Legno tornano a Bergamo per un atteso concerto al Druso

LT: Ci hanno fatto a volte questa domanda, ma il bello del nostro progetto è che noi non guardiamo mai troppo avanti, cerchiamo di navigare a vista e facciamo le cose perché ci va di farle e quando ci va di farle. Non prepariamo mai nulla. Tutto è nato per un’amicizia, per un gioco quasi tra me e Legno Felice e quindi così deve essere. Speriamo di continuare così, di trovare sempre persone che, come si dice in Toscana, vengano a vedere due bischeri con la scatola in testa, facendole star bene ed emozionare. Parecchi, quando finisce il concerto, ci scrivono e ci dicono come si sono sentiti, perché si rispecchiano nelle canzoni. Ecco, forse una cosa che spero è che anche un domani queste canzoni possano arrivare alle persone, che siano poche o tante.