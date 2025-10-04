Autunno a tutto handmade tra lana, colori caldi e creatività

L’autunno porta con sé anche la voglia di rinnovare l’arredo casalingo con una bella tovaglia nuova, un centrotavola o dei sottobicchieri colorati realizzati a uncinetto. I plaid la fanno da padroni vista la stagione che invoglia a trascorrere pomeriggi sul divano accompagnati da una tazza di tè e un buon libro. Su questa sezione del sito dedicata alle creazioni autunno invernali potrete trovare numerosi spunti e modelli (anche gratuiti) facilmente scaricabili e dove troverete tutto l’occorrente per iniziare a sferruzzare. Sciarpe, gilet, guanti e cappellini sono quelli che vanno per la maggiore. Ci sono anche delle simpatiche creazioni per colorare la casa e dargli un tocco autunnale in vista di Halloween. Trovate qui un modello gratuito da scaricare.