Lo yarn bombing “veste” i quartieri con l’uncinetto

Lo yarn bombing , in italiano «bombardamento di filati», è un’arte di strada che nasce negli Stati Uniti nel 2005. Le strade delle città vengono “vestite” di stoffe e tessuti lavorati a maglia e a uncinetto, con lo scopo di abbellire l’arredo urbano. Si scatena la fantasia e si addobba di tutto: panchine, alberi, lampioni, statue e persino bus. Ma come mai ve ne parliamo? Questa forma di street art non è rimasta tipica degli States in cui affonda le sue radici, ma si è diffusa in tutta Europa ed è arrivata in forma, più contenuta, fino a Bergamo.