Dressing Piuma. Fili, mani e cuori che cuciono nuove possibilità a Bergamo

Negli anni, il laboratorio sociale ha accolto tanti studenti e tante studentesse della scuola secondaria di secondo grado in percorsi PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che dal 2019 sostituiscono la precedente alternanza scuola-lavoro. Dressing Piuma si è così integrata con la formazione scolastica attraverso un’esperienza pratica e formativa nel mondo del lavoro, per sviluppare competenze trasversali e orientare verso un possibile sbocco lavorativo. Tra le tante esperienze vissute con gli adolescenti all’interno della sartoria sociale, Alessandra ne ricorda una in particolare. «Per un PCTO è stata da noi una studentessa dalla Francia che durante i quattro mesi di progetto ha imparato a confezionare una specifica forma di pantaloni, che poi ha ricreato per sé stessa e anche per la sua famiglia, portando la nostra piccola realtà nel suo paesino d’origine. Ricordo che prima di andare via ha voluto fare una foto del nostro staff da tenere come ricordo, e l’anno successivo è venuta a trovarci con i suoi genitori. Questa è la dimostrazione che Dressing Piuma ha colpito nel cuore di questa ragazza».