«Coraggiosi si diventa»: a Bergamo la fotografia racconta chi non smette di resistere

Dall’11 ottobre al 9 novembre, «Fotografica Bergamo Festival» torna con la sua quinta edizione, intitolata «Coraggiosi si diventa». Un invito a guardare e a lasciarsi guardare, a riconoscere nel volto dell’altro quella scintilla che tiene accesa la speranza. La manifestazione, promossa dall’associazione Fotografica APS in collaborazione con il Comune di Bergamo, trasformerà due luoghi simbolici della città - il Monastero del Carmine e l’ex Ateneo di Scienze Lettere ed Arti - in spazi di visione e incontro. Tredici mostre comporranno una mappa del coraggio contemporaneo: quello che attraversa guerre e ingiustizie, ma anche quello che abita i gesti quotidiani, la cura, la resistenza. «Il nostro desiderio è custodire queste storie, perché non svaniscano», racconta Daniela Sonzogni, direttrice del festival. «Ogni fotografia è una testimonianza, un invito a fermarsi nello sguardo e a scoprire la bellezza che nasce dalla tenacia umana. Guardare, in fondo, è già un atto di coraggio».