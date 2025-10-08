A Covo la tradizione abbraccia il gusto con la «Sagra del raviolo nostrano»

A raccontarcelo è stata la signora Rita, abitante di Covo, che a 90 anni prepara ancora i ravioli per amici, parenti e associazioni. Certo, gli strumenti per cucinare sono cambiati, ora la macchina per la pasta è elettrica, ma la passione rimane sempre la stessa. «Preparo i ravioli dal 1980 – ci ha spiegato la signora Rita – e ho imparato la ricetta da mia madre. La ricetta è semplice, nata come modo per riutilizzare gli avanzi. Le regole vere e proprie sono arrivate dopo, ma di base si usa la carne, un po’ di vino per il sapore, il formaggio grattugiato, qualche verdura come cipolla, sedano e carota, e un po’ di aromi».