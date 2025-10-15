Non solo street food. A Ponteranica il cibo diventa cultura

L’«Orobic Street Food» non si limiterà a pentole e fornelli: l’evento vuole porsi come un’occasione di scoperta a 360 gradi del territorio, come dimostra la presenza delle visite guidate al Polittico di Lorenzo Lotto, custodito nella chiesa di San Vincenzo e Sant’Alessandro. Dalle 16 alle 17.30, in due turni, sarà possibile ammirare uno dei capolavori del maestro rinascimentale, accompagnati da guide esperte che ne illustreranno simbolismi, dettagli compositivi e contesto storico. Arte e gastronomia si fonderanno pe raccontare un territorio che ha saputo coltivare bellezza e qualità, investendo nella cura e nella trasmissione del sapere.