«Profezie per la pace», le storie di chi semina speranza nei luoghi del conflitto

«Gli oltre cento studenti e insegnanti che partecipano a questo progetto arrivano da tutta Italia: Bergamo, Milano, Torino, Bologna, Domodossola…ma anche dalla Sicilia e dalla Sardegna, dalle Marche e dal Molise – spiega Sara Nervi – Abbiamo cominciato a lavorarci in modo serrato fra adulti nell’estate del 2024, incontrandoci spesso online; poi abbiamo coinvolto i ragazzi, e abbiamo avuto con loro molti momenti di confronto che sono stati fondamentali per la costruzione della mostra. Sulla base delle ricerche che i ragazzi hanno condotto, e grazie alle interviste ai protagonisti delle storie che hanno realizzato, sono emerse molte domande spesso drammatiche, decisive per il lavoro insieme. Alcune di esse sono state rivolte al Cardinale Pizzaballa in un dialogo on line, il maggio scorso: la sua lealtà e la sua radicalità nelle risposte ci hanno accompagnato nei mesi successivi, fino al Meeting di Rimini, e ci accompagnano ancora oggi. Uno stralcio di questa intervista-video conclude la mostra, ne è in qualche modo la sintesi. Tutta la mostra è incentrata sui video con le interviste degli studenti ai protagonisti delle varie storie che hanno “incontrato”. Il percorso è poi completato da pannelli di contestualizzazione dei conflitti, o con citazioni che accompagnano la riflessione, o informativi con dati su tutti i conflitti ancora in corso, spesso sconosciuti e trascurati dai media, e sulle loro conseguenze».