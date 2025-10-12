Gli orti collettivi di Bergamo, i luoghi dove si coltivano ortaggi, legami, storie

Gli orti di Via Muraschi, nati nell’ambito del progetto comunale «Green Stop», si estendono in un’area che un tempo era degradata e oggi è stata rigenerata. Tra case popolari, piste ciclabili e giardini di quartiere, la Cooperativa Biplano ha trasformato terreni incolti in orti di comunità aperti e accoglienti: aiuole di ortaggi, fiori e piante aromatiche convivono con aree di sosta e percorsi naturali, dove cittadini, volontari e persone fragili coltivano insieme la terra e le relazioni. «Ogni germoglio è una promessa: la promessa di vivere insieme», racconta Licia della Cooperativa Biplano, ricordando come anche piccoli appezzamenti possano generare grandi trasformazioni, sociali e individuali, diventando un ponte verde tra la città e la cura reciproca.