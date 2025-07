In città ogni foglia è un atto di cura e di speranza

Le specie vanno scelte con saggezza, privilegiando quelle autoctone che rafforzano l’ecosistema locale. Possono essere affiancate da essenze esotiche ben adattate, come ginkgo biloba o liquidambar, capaci di resistere allo stress urbano e arricchire il paesaggio. È fondamentale studiare con attenzione terreno, esposizione, distanze da strade e infrastrutture. La salute delle piante va monitorata costantemente, intervenendo tempestivamente in caso di malattie o squilibri. Occorre contenere le specie invasive, come la Robinia pseudoacacia, per proteggere la diversità indigena. Piantare bene oggi significa seminare salute per il domani.