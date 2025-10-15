Tra fede, cinema e comunità: Ardesio accende i riflettori su «Sacrae Scenae»

Un entusiasmo, quello di Fabrizio Zucchelli, condiviso anche da Luigi Ferraiuolo, giornalista e regista, vincitore, durante la scorsa edizione di «Sacrae scenae», del «Campanile d’oro» con «Padre Pio: tornerò tra cent’anni» e, nel 2022, del «Campanile d’argento», con «Libera nos a malo». «“Sacrae scenae” è un appuntamento unico nel suo genere ed è un’idea geniale – spiega Ferraiuolo – Un evento come questo dedica all’arte dei fratelli Lumière il tentativo di riagganciare l’immaginario collettivo globale agli usi popolari; un qualcosa a cui nessuno aveva mai pensato. Spesso, infatti, tutto ciò che ha a che fare con la tradizione viene snobbato se non censurato. Ma la tradizione è il sale e l’anima di una comunità. E anche quando essa non ha a che fare necessariamente con la fede, ci parla di quel che un gruppo di persone sente e crede e, così facendo, ci dice da dove quel gruppo di persone viene».