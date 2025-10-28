A Mozzo il territorio si racconta pedalando

«Siamo orgogliosi di ospitare queste giornate di scoperta e valorizzazione del nostro territorio», ha dichiarato il consigliere comunale di Mozzo Guglielmo Battocletti. «La ciclovia dei Colli e del Brembo rappresenta non solo un’importante opportunità di promozione turistica, ma anche un’occasione per riscoprire i nostri paesaggi, le nostre ville e le nostre strutture sportive, attraverso uno stile di vita sano e sostenibile. Questo progetto, realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia, unisce natura, storia, sport e comunità, dimostrando come la collaborazione tra i Comuni del Distretto possa generare iniziative di grande valore per cittadini e visitatori. Un modo conviviale per conciliare sport, socialità e sapori locali, in pieno spirito di comunità e di benessere».