«Lavorare è da boomer», il libro di Riccardo Maggiolo arriva al festival Produzioni Ininterrotte

RM: Torniamo al culto del lavoro e al capitalismo avanzato. Dobbiamo riconoscere che questo sistema ci ha dato una floridezza materiale e una moltiplicazione delle opportunità impensabili solo tre generazioni fa. Noi, fino alla fine del secolo scorso, siamo cresciuti in un’ideologia della scarsità. Pensavamo che più opportunità avremmo avuto, meglio sarebbe stato. Invece, stiamo scoprendo che un eccesso di scelte può essere paralizzante e disorientante. Inoltre, il mercato, per funzionare, tende a massimizzare il numero di attori. Questo crea un’enorme individualità e tanta solitudine. A Milano il 40% delle persone vive sola. Questa è la vera tragedia del nostro tempo. Quindi, se un’organizzazione crea un posto dove le persone sentono di appartenere, ha vinto sia economicamente che eticamente, e contrasta anche il dramma della solitudine e del malessere psicologico. Un’altra cosa: i giovani, pur essendo molto consapevoli da molti punti di vista, non sono stati sufficientemente allenati al conflitto. C’è molto da ricostruire. La sfida è lì. E non dimentichiamoci che dare lavoro è un potere politico. Se un’impresa riesce in questo, non ha solo un ritorno economico ed etico, ma anche un grande potere politico. La politica, alla fine, si mangia l’economia a colazione.