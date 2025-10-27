Ayrton Senna, l’uomo dietro al mito. Matteo Orsi racconta l’amico di una vita

Nella memoria di Orsi rimane vivo il ricordo di quel maledetto 1° maggio 1994, quando all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola Ayrton Senna perse la vita a causa di un guasto alla sua Williams che gli impedì di affrontare la Curva del Tamburello. Una collisione che Matteo ha ancora negli occhi, lui che si trovava sulla Torre Marlboro in attesa di poter parlare nel dopogara con il brasiliano. «Mi trovavo sulla torre della direzione di corsa, quindi ero praticamente lì e ho visto tutto ciò che è successo. Ero arrivato in autodromo per parlare con il mio amico, soprattutto in merito a quanto era successo il giorno prima, quando era morto Roland Ratzenberger. Mi è crollato il mondo addosso, anche perché avevo ventidue anni e mi è venuta a mancare all’improvviso una persona a cui tenevo moltissimo».