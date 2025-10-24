Ad Halloween spezziamo l’incantesimo dello spreco

In un mondo fondato su pubblicità che ci stuzzicano con valanghe di prodotti pronti e abiti «per un’occasione e basta», tornare a fare da sé significa riappropriarsi della lentezza e del tempo di qualità che sacrifichiamo in nome dell’esteriorità. Persino ad Halloween, una festa che non fa parte del calendario italiano ma che può rendere felici grandi e piccini per qualche ora. E così, mentre fuori tutto corre veloce e le mode cambiano in un battito di ciglia, scegliere di ridare valore alle cose semplici diventa un atto rivoluzionario. Perché ciò che conta davvero non è la perfezione del costume, ma il ricordo che si crea: un momento di gioia autentica, di condivisione e di rispetto per ciò che abbiamo.