«Eclissi», il negozio del giovane Mattia Maraglio dove le carte da gioco creano legami

Mattia ha 29 anni e dal 2023 gestisce Eclissi, una fumetteria in via Verdi 18 a Bergamo. Essendo titolare e unico commesso, si occupa ogni giorno della gestione di ogni settore della sua attività: fumetti, action figures, funko pop e carte da gioco. Essendo comparti merceologici estremamente differenti, è ovvio che a monte della scelta di avvicinarsi verso questo tipo di professione deve esserci una forte passione. «Tutto è iniziato alle elementari – mi ha raccontato Mattia –, quando mio padre mi faceva leggere i suoi fumetti. Da “Corto Maltese” ad “Alan Ford”, “Tex” e in generale il mondo Bonelli Editore. Ho sempre letto un po’ di tutto. Col tempo mi sono spostato molto sul settore manga, che è diventato la mia grande passione. Colleziono fumetti fin da bambino e oggi questa passione è diventata anche il mio lavoro».