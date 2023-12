Benemerenze della Provincia: tra i premiati i «Pinguini» e Sofia Goggia

Doppia benemerenza per i Pinguini Tattici Nucleari: dopo l’onorificenza civica decisa dal Comune di Bergamo, anche la Provincia vede la band tra i premiati del riconoscimento «Renato Stilliti», su proposta del presidente Pasquale Gandolfi. Benemerenza da Via Tasso anche alla sciatrice Sofia Goggia.

Sono solo due dei 21 nomi di singoli o associazioni che lunedì 18 dicembre, nell’aula magna di Sant’Agostino, riceveranno il riconoscimento dedicato a chi ha dato lustro o si è speso per la collettività bergamasca sotto vari aspetti, dalla coesione sociale al protagonismo giovanile e alla sostenibilità ambientale. Ecco l’elenco completo: Associazione Nazionale Carabinieri Osio Sotto; Federico Martello; Francesco Camillo Maffeis; 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri; Stefano Vecchi; Matteo (Teo) Mangione; Valter Biella; Domenico Carusone; Associazione Italiana Persone Down Sezione di Bergamo; Luciano Carminati; Candelaria Romero; Ettore Battaglia; Don Chino Pezzoli; Gruppo Amici dell’Isolotto - Comitato Curno per il Parco del Brembo - Comitato Orizzonte Roncola; Giacomo Tiraboschi; Roberto Frambrosi; Stefano Pelliccioli; Carlo Vimercati (alla memoria); Giovani Idee.

Ecco nel dettaglio le benemerenze della Provincia di Bergamo





Associazione Nazionale Carabinieri Osio Sotto

La Sezione si è costituita nel 1989 raggruppando i Comuni di Osio Sotto, Osio Sopra e Levate. Con il passare degli anni ha visto aderire Ciserano e Boltiere fino ad arrivare alla dimensione attuale che conta 118 associati. Con le attività di Volontariato nato nel 1995, a cui partecipa un gruppo di 34 persone, si è sempre prodigata supportare le necessità dei 5 territori di competenza partecipando a eventi pubblici con la Polizia Locale. Durante il periodo del COVID ha fornito il proprio contributo operando con i Comuni e presso il centro vaccinale di Dalmine. La Sezione si distingue per due iniziative che si possono ritenere uniche: la prima è rivolta ai ragazzi diversamente abili e li coinvolge in modo attivo, in particolare tutti gli anni in occasione delle festività natalizie la sezione organizza una gara denominata Preseposio, nella quale le 3 Associazioni del territorio (SOS, ARCA, USIGNOLO) si confrontano creando dei presepi con esclusivo utilizzo di materiale riciclato; la seconda iniziativa è rivolta ai ragazzi delle scuole primarie dei 5 Comuni e consiste nell’organizzazione di attività di formazione stradale.

Federico Martello

Federico Martello è un cantante con disabilità, già Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2021 per i riconosciuti meriti artistici internazionali e per il suo impegno sociale e culturale nel portare nel mondo un importante messaggio di inclusione, anche attraverso televisioni internazionali. Con dedizione collabora con PEBA ONLUS per la raccolta di fondi da destinare alla rimozione delle barriere architettoniche, oltre che culturali, oltre che per sensibilizzare opinione pubblica, Enti e Istituzioni attraverso spettacoli di musica e comicità, già patrocinati anche da Regione Lombardia. Ha dato lustro alla nostra Nazione in campo socio-culturale artistico, ha dato “voce” al suo talento affrontando con caparbietà la sua vita e i suoi svantaggi con impegno e costanza, raggiungendo prestigiosi traguardi, internazionalmente riconosciuti, che lo hanno posizionato fra i professionisti della musica a livello internazionale.

Francesco Camillo Maffeis

Francesco Camillo Maffeis nasce da una famiglia di origini contadine composta da numerosi fratelli. Dopo la quinta elementare, senza ulteriori studi, compie lavori quali garzone di bottega, manovale edile, poi lavori sempre di maggior responsabilità nel settore delle pulizie. Ancora in giovane età inizia in proprio con piccoli lavori di manutenzione edile e poi il passo verso il settore delle pulizie. Sono gli anni ’70 e attraverso 40 anni di storia dal primo ufficio, ubicato in un bar del Paese, si arriva all’attuale Fra.Mar, ditta in grado di gestire oltre un migliaio di dipendenti e clienti di ogni livello: Banche, Istituzioni, Aziende, Forze dell’ordine, aeroporto, Kilometro Rosso, centri commerciali, fiera. Sempre presente nella vita politica e sociale negli anni ’80 ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale a Bagnatica, nel 1991 è stato scelto come Presidente della Casa di riposo di Schilpario, l’attuale Fondazione Spada Onlus, il cui legame, a fasi alterne, è arrivato fino ai giorni nostri ancora come Presidente. Sempre vicino alle associazioni del paese, con particolare attaccamento allo Sci Club per qualche periodo denominato Sci Club Schilpario Fra.Mar, ha organizzato parecchie edizioni della gara di sci intitolata ai suoi genitori per i giovani fondisti bergamaschi sulle nevi della Pista degli Abeti.

2° Nucleo Elicotteri Carabinieri

Il 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri è un reparto a elevata specializzazione dell’Arma la cui competenza si estende su tutto il territorio lombardo. Nasce a Milano sull’ aeroporto di Linate nell’ ottobre 1966 e si trasferisce, scelte dettate da diversi motivi logistici e operativi, a Orio al Serio nel dicembre 1976. Il personale che negli anni si è avvicendato in servizio presso la struttura, dai Comandanti agli specializzati e al personale generico che lo ha amministrato e curato negli aspetti logistici, ha prestato, con abnegazione, la propria professionalità al servizio dell’intera comunità. Ha svolto diverse operazioni di servizio (cattura di rapinatori, trafficanti di sostanze stupefacenti, latitanti e ricercati) e di soccorsi (alla popolazione in occasione dell’alluvione della Valtellina , trasporto di politraumatizzati ancor quando il 118 non era organizzato con proprio vettore aereo, trasporti di organi da e per gli ospedali del nord Italia) che hanno consentito di salvare vite umane. Il Reparto si è distinto sul territorio per altre due motivi: il primo è la coesione sociale: i vari Comandanti si sono sempre spesi e fatti promotori di progetti e iniziative tese a coinvolgere i Comuni della Lombardia, e in particolare quelli della provincia bergamasca, per promuovere la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado, per divulgare la cultura della “Safety” – sicurezza aziendale attraverso la diffusione dei concetti applicati alla sicurezza del volo – negli Istituti del settore ingegneristico e aeronautico e nelle più importanti aziende. Particolare sensibilità è stata, inoltre, dimostrata verso le categorie più fragili coinvolgendole in visite guidate all’interno del Reparto; il secondo è la sostenibilità ambientale: già prima del 2017, anno in cui l’Arma dei Carabinieri ha assorbito il Corpo Forestale dello Stato, e a maggior ragione dopo il 2017, il reparto di volo ha manifestato grande attenzione e sensibilità al territorio e alle sue belleze, naturalistiche e turistiche, segnalando ad ogni volo le irregolarità individuate sul terreno affinchè, attraverso i Reparti Territoriali e Forestali, i responsabili venissero sanzionati e i SIndaci promuovessero ordinanze per il ripristino dei luoghi con progetti di sviluppo sostenibile delle risorse e delle ricchezze locali. Durante il periodo della pandemia covid-19 il NEC ha partecipato a varie missioni di supporto aereo a favore delle province di Bergamo e Brescia, trasportando medicinali e macchinari sanitari salvavita presso le strutture ospedaliere che ne avevano urgente necessità , consentendo al personale sanitario di svolgere celermente la propria attività al servizio dei pazienti bisognosi, contribuendo a salvare diverse vite.

Stefano Vecchi

Stefano Vecchi, l’unico bergamasco ad aver allenato quest’anno nel campionato di Serie B, ha iniziato la sua attività di allenatore proprio sulla panchina del Calcio Mapello nella stagione 2005-06. Centrocampista da giocatore, con un passato nelle giovanili del Ponte San Pietro e dell’Inter, fino alla panchina. Da calciatore ha giocato tantissimi anni tra C e D, sfiorando in diverse occasioni la Serie B. Una gavetta, quella da allenatore, cominciata nel Mapello Calcio: dai campi dell’Eccellenza fino ad arrivare alla doppia stagione favolosa con la FeralpiSalò chiusa con la promozione in Serie B (8 aprile 2023), ritrovata dopo l’esperienza di Carpi. Nel mezzo tante opportunità, alcune meno fortunate e altre ricche di picchi importanti, come le stagioni con la Primavera dell’Inter, con cui ha vinto due scudetti e due trofei Viareggio fino ad approdare alla prima squadra.

Matteo (Teo) Mangione

Conduttore di “Colazione con Radio Alta” dal 2001 e direttore artistico dell’emittente bergamasca, racconta ogni giorno le ricchezze del territorio bergamasco, dando voce alla moltitudine di esperienze di impegno presenti in ogni parte della provincia. Teo Mangione ha saputo dare vita non solo a programmi radiofonici di successo, ma di costruire la radio come una comunità di persone capace di rappresentare l’intera comunità bergamasca e di dare il proprio contributo per cambiarla in meglio.

Valter Biella

Valter Biella è un musicista bergamasco da sempre appassionato allo studio dell’organologia popolare. L’interesse verso la cultura popolare nasce nel 1979, quando entra a far parte del gruppo “Il Popolario” di Bergamo, con il quale allestisce spettacoli e svolge le sue prime ricerche in Val Seriana. Pochi anni dopo il gruppo si scioglie, ma il suo lavoro di ricerca continua fino a raccogliere più di duecento musiche da tastiera per campane. Grazie all’incontro e lo scambio di informazioni di campanari e musicisti popolari, nel 1983 trova il primo modello di Baghèt, l’antica cornamusa bergamasca di origini medievali. Grazie al lavoro e alla sua competenza ad oggi sono stati recuperati sette strumenti appartenuti a più famiglie della Val Gandino. Nel 2004 ha contribuito alla costituzione della Associazione “Il Baghèt”, nata dall’interesse di persone che hanno avuto legami diretti con la tradizione della cornamusa bergamasca e che intraprendono un percorso di rivalutazione della stessa. L’opera di questo ricercatore e musicista bergamasco prosegue da molti anni e ha contribuito in modo decisivo alla ricostruzione di strumenti musicali ormai perduti o al salvataggio di altri che rischiavano di scomparire. E’ autore di diverse pubblicazioni ed è sempre disponibile ad attività didattiche. Oggi Valter Biella insegna cornamusa bergamasca nella scuola di musica dell’Associazione Bandistica Vivace di Ponteranica. Tiene seminari e corsi nelle scuole e conferenze e spettacoli per il pubblico. Continua il suo lavoro di ricerca.

Domenico Carusone

Domenico Carusone si è distinto negli anni, per il valore civico delle sue attività di volontariato in ambito sociale, oltre che componente della Colonna Mobile P.C. ANA di Bergamo, anche all’interno di diverse associazioni operanti sia in Italia che all’estero. Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel settembre 1995 ha prestato servizio a Treviglio e Zingonia, dove ha retto interinalmente per alcuni periodi il comando del predetto reparto. Dall’agosto 2005 al marzo 2006 ha partecipato alla misione di pace IPU in Sarajevo (BiH) e breve partecipazione missione N.A.T.O. in Kosovo (corridoio umanitario). Dopo il congedo dall’ Arma avvenuto nel 2009 è stato “responsabile securety” di una Holding industriale di Verdellino, agente di Polizia Locale presso il Distretto di Polizia Locale della Bassa Bergamasca Occidentale di Caravaggio e dal 01.09.2022 a oggi dipendente del Comando di Polizia Locale del Comune di Spirano. Ha ricevuto diverse medaglie di riconoscimento per le sue partecipazioni alle missioni di pace.

Associazione Italiana Persone Down Sezione di Bergamo

Aipd è un’associazione nazionale che si è costituita nel 1979 e si pone quale punto di riferimento per le famiglie e gli operatori sociali, sanitari e scolastici coinvolti nelle problematiche attinenti la sindrome di Down. Oggi conta 39 sezioni in tutto il territorio nazionale, tra le quali la sezione di Bergamo nata nel 2004. L’ Associazione sostiene le famiglie ad affrontare e risolvere i problemi legati alla nascita dei bambini con sindrome di Down, alla loro educazione, al loro inserimento nella scuola, nella società e nel mondo del lavoro, incoraggiando la loro integrazione a tutti i livelli ed organizzare progetti in autonomia. In questi anni l’AIPD ha promosso molti progetti sul territorio, sviluppando numerose relazioni con Associazioni, Comuni, Università e altri Enti, tra cui la Provincia di Bergamo e la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo con i quali AIPD ha sottoscritto un protocollo di collaborazione per la valorizzazione e diffusione delle iniziative sul territorio e per la costruzione di progettazioni condivise.

Luciano Carminati

E’ nato a Casnigo dove ha vissuto i suoi primi 30 anni impegnandosi costantemente nelle attvità di valorizzazione delle tradizioni locali e popolari. Il suo merito principale è il salvataggio del baghèt, ormai pressochè scomparso dalla bergamasca. La collaborazione con lo studioso Valter Biella ha permesso che si creasse un collegamento con l’ultimo suonatore di baghèt dell’arco alpino, e soprattutto bergamasco, ancora vivo: Giacomo Ruggeri detto Fagot ( scomparso nel 1990). L’ampia opera di diffusione dello strumento in questione ha consentito al paese di Casnigo di fregiarsi del titolo di “Paese del Baghèt”. Trai suoi numerosi meriti gli si riconosce la capacità di intuire e di usare questo strumento come realtà di coesione tra le persone; di promuovere il protagonismo giovanile (la stragrande maggioranza di chi ha imparato da lui a usare il baghèt ha meno di trent’anni, spesso frequenta le scuole medie o i primi anni delle superiori); di coinvolgere il mondo della scuola per diffondere una maggiore sensibilità musicale e culturale; di valorizzre questa bella tradizione del territorio bergamasco e di avere creato un legame internazionale, soprattutto europeo, che sta consentendo di evidenziare parentele e collegamenti con i suonatori di varie altre nazioni più o meno vicine.

Candelaria Romero

Nata in Argentina, figlia di genitori scrittori; nel 1976 la famiglia è costretta a fuggire a causa della dittatura. Dal 1992 risiede e lavora a Bergamo dove svolge attività teatrale e di scrittura. Co-fondatrice della rivista on-line di letteratura della migrazione “El Ghibli”, è finalista di premi nazionali di poesia e teatro. I suoi lavori sono pubblicati in diverse riviste di poesia, didattica e filosofia. Partecipa come poeta alla Compagnia delle Poete diretta da Mia Lecomte (Roma). Nel 2012 viene invitata a New York e Washington dall’Istituto di Cultura Italiano degli USA per presentare le sue poesie e la Compagnia delle Poete. Dall’età di 19 anni lavora come attrice professionista e collabora con compagnie in tutta Italia. Nel 2008 vince il premio nazionale “Bianca Maria Pirazzoli” come migliore attrice. Produce e presenta opere di teatro e di poesia. Collabora a progetti di educazione alla teatralità, interculturale, ambientale, di sostegno alla disabilità, di contrasto alla violenza sulle donne, contro lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani e minori ai fini di prostituzione. Con il progetto di promozione della lettura e di cittadinanza attiva “Il Circolo dei narratori”, realizzato tramite l’associazione “Il cerchio di gesso”, ha promosso – in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo in un primo momento e quindi con altre biblioteche della Rete Bibliotecaria Bergamasca – il valore aggregativo, sociale e culturale della lettura, dei libri e delle biblioteche in un gran numero di occasioni e presso numerosi enti. Per questa iniziativa, l’associazione ha ricevuto nel 2017 la Civica Benemerenza dal Comune di Bergamo.

Ettore Battaglia

Il Sig. Ettore Battaglia è titolare della ditta “Officina Meccanica Battaglia srl” ereditata dal padre insieme alla capacità di essere sensibile e disponibile ad aiutare le persone della comunità ove abita. Ha svolto il servizio militare in qualità di Carabiniere Ausiliario negli anni 1984 e 1985 presso il Comando Compagnia Carabinieri di Zogno e anche dopo il congedo è rimasto molto legato all’ Arma dei Carabinieri nonché alle Istituzioni dello Stato verso le quali nutre un profondo e incondizionato senso di rispetto e di dovere, manifestato quotidianamente. Da più di 20 anni il Comando dei Carabinieri di Zanica lo indica quale “Persona di assoluta fiducia”, qualifica attribuibile a un sola persona selezionata nell’ambito dei Comuni della giurisdizione di ogni Comando Stazione. Ettore Battaglia si è distinto, inoltre, sul territorio per una serie di meritevoli azioni Durante la pandemia di Covid-19 ha generosamente messo a disposizione importanti risorse finanziarie, concorrendo in modo anonimo alle spese per l’acquisto di generi di prima necessità e medicinali salvavita per le persone anziane e indigenti . Quando nella bergamasca e nel bresciano non si trovavano bombole di ossigeno medicale, ed era difficile reperirle sia sul mercato del nuovo che dell’usato, non ha esitato a coinvolgere tutto il personale dipendente, aumentando i turni di lavoro e la produzione dell’azienda, per far fronte alle necessità degli ospedali, non solo delle due province più colpite, ma di tutta Italia. In molti casi il materiale medicale è stato fornito gratuitamente alle strutture sanitarie.

Don Chino Pezzoli

Da sempre il suo impegno è dedicato ai più fragili: carcerati, tossicodipendenti, stranieri, senzatetto e minori in difficoltà. Negli anni ’80 fonda la Comunità Promozione Umana raggiungendo i 30 centri operativi aperti. Grazie al suo lavoro porta le persone con dipendenza a fare un percorso di recupero e di reinserimento nel mondo del lavoro donando così una nuova opportunità di vita. Il suo impegno sociale lo vede protagonista anche di numerosi incontri per sensibilizzare e contrastare le problematiche legate ad alcol, droga e gioco d’azzardo oltre a aver pubblicato numerosi libri. E’ stato uno dei primi ad aver aperto i centri di ascolto nel nostro territorio.

Gruppo Amici dell’Isolotto: Comitato Curno per il Parco del Brembo e Comitato Orizzonte Roncola

Da più di un decennio le tre Associazioni sono attive per la tutela urbanistica, la salvaguardia ambientale e la promozione dell’area naturalistica del basso corso del Fiume Brembo, per lo studio delle peculiarità vegetazionali locali estremamente rare nel panorama provinciale, per il rilancio e il recupero della zona attraverso la collaborazione alla realizzazione di infrastrutture sovracomunali di mobilità sostenibile, per la promozione delle tradizioni agroalimentari. Le tre Associazioni, pur distinte ma unite nelle finalità generali, hanno costantemente sviluppato attività qualificanti di valorizzazione del territorio e sostenibilità ambientale, in collaborazione anche con il FAI (Fondo Ambiente Italiano), FAB (Flora Alpina Bergamasca) e l’Orto Botanico, e hanno meritoriamente promosso tra la cittadinanza dei rispettivi Comuni e dell’intera Provincia la conoscenza e la riscoperta consapevole di queste importanti aree fluviali

Giacomo Tiraboschi

Giacomo Tiraboschi, agronomo, classe 1960 originario di Parre è l’ideatore e produttore del programma Melaverde in onda su Canale 5 ogni domenica mattina. In questi anni con il suo programma ha dimostrato l’attaccamento alla sua terra dando così lustro al territorio bergamasco dedicandogli spazio all’interno di numerose puntate. Il programma ha permesso così di far conoscere a più di 2 milioni di telespettatori italiani e a chi lo segue dall’estero il nostro territorio e di promuoverlo, oltre alle nostre realtà economiche bergamasche. Grazie al suo prezioso lavoro sono state documentate tradizioni tramandate da generazioni e ha portato una ricaduta turistica positiva nella nostra provincia.

Roberto Frambrosi

Il Cav. Frambrosi, Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo, è attivo protagonista di molteplici iniziative solidali e di protezione civile; guida da oltre 25 anni un sodalizio attivo e disponibile. Nel dicembre 2022 si è reso protagonista di un intervento provvidenziale salvando dal soffocamento accidentale una bambina di 3 anni, praticandole opportunamente la manovra di disostruzione pediatrica.

Stefano Pelliccioli

Stefano Pelliccioli è presidente e fondatore dell’Associazione Amici di Samuel ODV con sede a Pedrengo. L’ Associazione nasce in seguito al drammatico incidente in moto che nel febbraio 1996 coinvolse il figlio Samuel a causa di uno svenimento conseguente a una congestione. La rovinosa caduta provocò devastanti lesioni al cervello che lo portarono a guardare da vicino la morte. La speranza, la fede e l’amore del padre Stefano, supportato dagli amici del figlio e da medici e specialisti, hanno segnato il cammino di questo giovane uomo che dal coma vegetale, un passo dopo l’altro, è ritornato alla vita. Dal doloro e dalla speranza è nata l’ Associazione Amici di Samuel che , attraverso i suoi volontari, si pone al fianco delle famiglie e delle vittime di traumi cranici e GCLA (ictus, infarti, aneurismi) attraverso attività socio-assistenziali e di sostegno psicologico.La filosofia del gruppo è superare il rischio e le conseguenze dell’emarginazione legata alla disabilità attraverso iniziative che coinvolgono direttamente le vittime e le loro famiglie donando loro una concreta speranza di ritorno alla vita.

Carlo Vimercati (alla memoria)

Carlo Vimercati era una colonna portante del mondo dell’associazionismo e del terzo settore bergamasco e, sotto la sua guida, la Fondazione della Comunità bergamasca è stata un efficace strumento di innovazione sociale e protagonista nell’evoluzione del Welfare nel nostro territorio.

Giovani Idee

L’associazione “Giovani Idee”, fondata nel 2002, promuove da tempo iniziative culturali dedicate ai giovani con particolare attenzione alla promozione delle loro capacità culturali ed artistiche nel quadro della storia e del pensiero sociale, politico ed economico europeo. La storia dell’associazione si è evoluta di pari passo con quella delle nuove generazioni, modificando linguaggi e strumenti per mettersi in sintonia con esse. La collaborazione con le scuole superiori del territorio, con l’Ente Provincia, con il Parlamento e la Commissione Europea hanno reso Giovani Idee protagonista della promozione di un’Europa dei Popoli.

Pinguini Tattici Nucleari

Il gruppo musicale “Pinguini Tattici Nucleari”, formato da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi, ha contribuito a far conoscere il nome della provincia di Bergamo e ha dimostrato come con impegno e tenacia si possano raggiungere importanti risultati ancora prima del compimento dei trent’anni (raggiunti oggi solo da una parte dei componenti). Dalla partecipazione al concerto del primo maggio a Roma (2019), fino al Festival di Sanremo (2020) e a riempire i maggiori stadi d’Italia, con le loro canzoni hanno dato forza a tante persone nel duro periodo della pandemia (video musicale di Ridere) e hanno descritto cosa significa per un bergamasco dire a qualcuno: “tu per me sei come Bergamo”.

Sofia Goggia