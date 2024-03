A scuola di Costituzione con la “profe” Rossi

SR: Grazie all’entusiasmo di Teo Mangione, direttore di Radio Alta. Era settembre 2020, in piena pandemia, io ero appena andata in pensione dopo avere insegnato diritto ed economia per 43 anni nelle scuole bergamasche, ma non volevo stare a casa a fare la calza. Ascoltavo la radio e sapevo che io e il conduttore eravamo in sintonia su tante cose, come il senso civico. Gli ho proposto alcuni interventi e abbiamo avuto buoni riscontri dagli ascoltatori. In pandemia il collegamento era giornaliero, ora lo facciamo il giovedì mattina alle 7.50, di solito creando collegamenti fra l’attualità e la Costituzione. Da lì sono nate tante cose belle: progetti di educazione alla legalità e cittadinanza nelle scuole, una collaborazione con l’Università come tutor per gli studenti, ma anche nei CTE, i Centri Tutte le Età (ex Terza Età, ndr). Ho incontrato anziani che si ricordano del referendum monarchia o repubblica del 2 giugno 1946!