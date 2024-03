«Un anno al Museo», viaggio nella storia di Bergamo fra curiosi personaggi e visite in notturna

Dal Convento di San Francesco con il Museo della fotografia Sestini e Bergamo 900 al Campanone, passando per il Palazzo del Podestà che ospita il Museo del Cinquecento; la Rocca, sede del Museo dell’Ottocento; il Museo Donizettiano e la Torre dei Caduti. Si prospetta un viaggio per immergersi nella storia millenaria di un territorio percorrendo solo poche centinaia di metri. Il tutto grazie a una serie di novità riguardanti il 2024 come l’apertura serale della Rocca all’interno della rassegna «By Night», che coinvolge anche il Campanone, così come il ritorno del progetto «PanoramaMura» per scoprire palmo a palmo le Mura di Bergamo, patrimonio dell’Umanità.