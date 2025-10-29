Uomini, democrazia e futuro: un dialogo a Bergamo per cambiare prospettiva

VL: «Men4Dem – Masculinity for the Future European Democracy» è un progetto triennale, iniziato a gennaio 2025, che coinvolge sei Paesi: Italia, Germania, Svezia, Paesi Bassi, Polonia e Grecia. L’obiettivo è indagare il rapporto tra maschilità inclusiva e democrazia in Europa. Come Università di Bergamo siamo partner del progetto insieme ad altri istituti di ricerca e a due organizzazioni molto attive sul piano sociale: una che lavora attraverso l’arte e le performance con finalità di giustizia sociale, e un’altra composta da uomini che promuovono la parità di genere dal loro punto di vista, con azioni dirette sul territorio.