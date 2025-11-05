Umpalumpa, il piccolo regno di Clusone dove il gioco da tavolo diventa un’emozione

SS: Ognuno può avvicinarsi per motivi diversi, ma per me una delle ragioni principali è che il gioco da tavolo ti permette di staccare la testa. Ci sono momenti difficili della vita in cui la mente ha bisogno di una pausa, di un obiettivo piccolo, chiaro, contenuto, come quello dentro un gioco. Io conservo ricordi molto precisi di periodi in cui il gioco mi ha aiutata: ad esempio dopo una perdita familiare molto importante, io e il mio compagno abbiamo passato una giornata intera a giocare. Detto così potrebbe sembrare strano, ma quel concentrarsi sul regolamento, sulle mosse, su un obiettivo comune ci ha aiutati a respirare di nuovo. E poi c’è la dimensione relazionale. Molte persone, diventate amici, le ho conosciute grazie al negozio e al gioco. Il gioco da tavolo è inclusivo: ti mette allo stesso tavolo con persone diverse e ti dà un linguaggio comune. Infine è un esercizio mentale pazzesco. Lo faccio fare anche ai miei genitori, che hanno più di settant’anni, proprio per tenere attiva memoria e concentrazione. È uno stimolo continuo.