Desiderare insieme. Al Monumentale è possibile con un’opera d’arte

AG: Non abbiamo competenze scientifiche, se non quelle che abbiamo maturato nel tempo grazie alla pazienza e l’accoglienza degli astrofisici che ci hanno accompagnato. Da anni, infatti, lavoriamo con astronomi e ricercatori, ci presentiamo sempre come «sognatori ignoranti» e insieme abbiamo creato progetti ambiziosi e difficili. Ci piace partire da un’idea poetica e darle un fondamento scientifico. Crediamo che la precisione non elimini la poesia, ma la aggiunga. È come se artisti e scienziati si mettessero insieme: noi andiamo a caccia di stelle cadenti, pur sapendo ormai, che non sono stelle e non sono cadenti, bensì meteore che impattano l’atmosfera.