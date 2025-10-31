«Golden Gate» di Daniel Gonzàlez, al Cimitero Monumentale una luce per celebrare la memoria

DG: Quando Paola mi ha proposto di pensare a un’opera per il Monumentale, ero perplesso. Lavoro spesso su contesti antichi e storici, ma questo mi sembrava «troppo vicino» nel tempo. Poi ho riflettuto sul fatto che il cimitero è un luogo di celebrazione: come si celebra la vita, si celebra la morte; questo mi ha convinto. Già dopo il primo sopralluogo ho sentito una grande calma, ho percepito una monumentalità che chiedeva rispetto. Il Cimitero di Bergamo è un luogo maestoso, ma al tempo stesso permeabile, attraversato da una luce particolare. Mi sono chiesto come potessi dialogare con quella grandezza senza contrastarla, ma restituendole per qualche tempo un’energia diversa. La mia opera non vuole competere con l’architettura, ma respirare con essa: per questo ho voluto creare un’installazione che fosse una soglia leggera, sempre in movimento, un portale dove la memoria incontra la luce.