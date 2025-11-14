Swap party: istruzioni per il baratto che fa bene al Pianeta e al portafogli

La logica alla base di uno swap party è intuitiva: porti capi di abbigliamento o oggetti ancora in buono stato che non usi più e ne pendi in cambio altri. Ma dove si organizza? E come fare? Le regole sono poche e semplici, e possono variare da evento a evento. Alcuni swap hanno meno vincoli e non c’è un limite di capi d’abbigliamento che si possono portare o prendere; altri indicano un tetto simbolico e basano gli scambi su monete fittizie (bottoni, per esempio!). Tuttavia – e qui parlo per esperienza personale, da felice frequentatrice di baratti – le direttive non sono mai stringenti. Come si dice? Con la gentilezza si va ovunque. Chiedendo, la maggior parte delle volte, potrete portare a casa quel capo in più che vi fa battere il cuore anche se avrete finito le monete di scambio.