Oltre ciò che vediamo. Come l’IA ridefinisce il nostro immaginario

A commuoverci, spesso, non è la verità di ciò che vediamo, ma la sua capacità di evocare un’emozione condivisa. La tecnologia non ha distrutto questo bisogno: lo ha solo messo a nudo. Oggi tutto può essere ricreato artificialmente, ma non possiamo più credere a quello che vediamo. È una condizione fragile, ma anche fertile. Perché ci costringe a tornare alla radice del vedere, a chiederci non solo cosa è vero, ma perché vogliamo che lo sia. In definitiva, la sfida dell’intelligenza artificiale non è quella di riscrivere la realtà, ma di ricordarci che la realtà – come la verità del resto – è sempre stata una costruzione collettiva, imperfetta e in continua negoziazione. E che riporre fiducia, anche nell’epoca delle immagini sintetiche, resta, forse, il nostro gesto più umano.