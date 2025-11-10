Scegliere a tredici anni. La scuola come bussola nel tempo dell’incertezza

C’è un tempo sospeso, tra la fine delle medie e l’inizio delle superiori, in cui ragazze e ragazzi si trovano davanti a una porta che sembra troppo grande per loro. Un varco da attraversare con la leggerezza dell’età che hanno e, allo stesso tempo, con la consapevolezza di chi deve già decidere chi diventare. Scegliere oggi non è semplice. L’offerta formativa si è moltiplicata, si è fatta settoriale, specialistica, i nomi stessi delle scuole sono diventati più complessi, più tecnici, pieni di sigle e con un linguaggio lontano dalla quotidianità: STEM, ITS, licei internazionali, opzioni biomediche, percorsi ESABAC, indirizzi socio-economici e tecnologici.