«Un altro lunedì», lo spettacolo di Laura Curino protagonista in tanti festival del Nord Italia

CM: È nato in un momento di uscita da una grande difficoltà, quella della pandemia, e dentro un contesto – quello di Bergamo Brescia Capitale della Cultura – che aveva proprio il desiderio di portare buone notizie. L’idea era raccontare che anche nei momenti di crisi si possono trovare strade nuove, radicate nell’esperienza, nelle competenze e nell’intelligenza che le persone sviluppano nel loro percorso di vita. Con Laura Curino abbiamo voluto mettere in luce donne che hanno saputo rischiare, prendersi responsabilità e cambiare le condizioni del proprio mondo lavorativo. Perché il lavoro non è solo sostentamento: è una parte fondamentale della propria identità.