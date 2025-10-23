A Lovere c’è un teatro bellissimo che ha rischiato di diventare un parcheggio

Poi l’Italsider venne privatizzata, il Cral dell’azienda chiuse i battenti e il teatro venne abbandonato, fra poltroncine sgangherate e manutenzione mai fatta. A metà degli anni Novanta non essendo più a norma la sala dovette essere chiusa. «Qualcuno aveva proposto di tirarlo giù per farci un parcheggio, ma il parroco don Giacomo Bulgari non cedette mai e ha voluto che il Crystal mantenesse la sua vocazione teatrale, e non rimanesse solo una sala cinema tirata a lustro», racconta Gigi Barcella. Nel maggio 2002 il Crystal riaprì dopo una completa ristrutturazione: «Quando abbiamo ricominciato, avevamo un unico impegno: non fare perdere un euro alla Parrocchia. Non è mai successo, e ora cominciamo anche a guadagnare qualcosina, la nostra ultima stagione ha ripagato il rifacimento dell’impianto dell’allarme antincendio».