Voglia di Natale? La nostra guida ai mercatini di Bergamo e provincia (e non solo)

Anche in pianura e nei paesi che si specchiano nei nostri laghi, sono tanti gli appuntamenti in programma per questo periodo, con ogni weekend che diventa un’opportunità unica per scoprire un angolo diverso del territorio. Sul lago poi l’incanto si moltiplica: le luci si riflettono sull’acqua, i mercatini si affacciano sulle rive e le iniziative culturali trasformano le località lacustri in piccoli salotti delle feste. Volete qualche esempio? A Solto Collina domenica 23 novembre ci sarà un «Mercatino nella Via» , con oltre ottanta espositori tra commercianti e hobbisti, che proporranno le loro creazioni a curiosi, bambini e famiglie. Ci saranno anche gli artisti della scuola di circo del milanese, equilibristi, acrobati, giocolieri e performer che si esibiranno durante tutta la giornata con appuntamenti fissi e itineranti. Ad arricchire il tutto due servizi ristoro, un trenino da collezione da ammirare nella sede del Comune e il presepio allestito dagli Amici del presepio di Solto Collina. A Treviglio i mercatini accenderanno invece la giornata della Viglia, mentre nell’Isola, il 2 dicembre a Mapello, non mancheranno bancarelle, caldarroste, zampognari e tanti momenti pensati per i più piccoli.