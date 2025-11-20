93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
MILLEGRADINI
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
20 Novembre 2025 Appuntamenti

Voglia di Natale? La nostra guida ai mercatini di Bergamo e provincia (e non solo)

Guida. Dove andare, cosa vedere e quali eventi non perdere: la mappa dei mercatini di Natale in città, nelle valli e nelle località sul lago

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Dalla città alle valli, anche quest’anno i mercatini di Natale tornano a illuminare Bergamo e la sua provincia. Tra casette in legno, artigianato locale e specialità gastronomiche, l’offerta è ricca e diffusa: un’occasione per scoprire il territorio mentre si respira l’atmosfera delle feste. Che siate quindi alla ricerca del regalo perfetto, di un giro con i bambini o semplicemente di un momento per lasciarvi avvolgere dall’atmosfera natalizia, questa guida non vi deluderà.

Nelle valli

Nelle valli la magia delle feste si fa ancora più autentica, con i piccoli borghi che ospiteranno le tradizionali casette in legno ed eventi per grandi e piccini. Non mancheranno prodotti artigianali, specialità tipiche e mostre di presepi. A Valbondione, per esempio, domenica 7 dicembre ci sarà «Una cascata di luce» , con l’inaugurazione del Villaggio di Natale tra mercatini, concerti e appuntamenti per tutta la famiglia. L’ospite d’onore? L’attore e regista Oreste Castagna. A Castione della Presolana ci si potrà immergere nella vera atmosfera di Natale con gli attesi mercatini, tra i più belli d’Italia e d’Europa. Qui, oltre agli espositori, troverete la Casa di Babbo Natale, la giostra dei cavalli e tante altre iniziative in piazza Donizetti e nella piazza delle ex scuole elementari di Dorga.

22
Sab
Novembre
h.10:00 / 19:00
Corte Sant'Anna Clusone
Mercatini di Natale

Un villaggio di Natale da favola a Clusone: Corte Sant'Anna si trasforma in un luogo incantato! Mercatini, spettacoli e animazioni per grandi e piccini. Non perdete l'occasione di vivere un Natale speciale!

Manifestazioni
6
Sab
Dicembre
h.10:00 / 18:00
Piazza del Comune Selvino
Mercatini di Natale

In centro paese un mese di mercatini di Natale, occasione per acquistare i regali e scoprire i prodotti del territorio.

Manifestazioni
6
Sab
Dicembre
h.14:00 / 18:00
Centro paese Cornalba
Mercatini di Natale

Si terrà a Cornalba la 19esima edizione dei tradizionali Mercatini di Natale, un evento dedicato ad hobbisti, a prodotti tipici locali e alla magica atmosfera del Natale.

Manifestazioni
6
Sab
Dicembre
h.14:00 / 21:00
centro paese Berbenno
Mercatini di Natale

La Proloco di Berbenno organizza i Mercatini di Natale: prodotti artigianali, gastronomia, street food e molto altro ancora, tra luci scintillanti, profumi e musica natalizia.

Manifestazioni
13
Sab
Dicembre
h.10:00 / 18:00
Piazza della Rinascita Corna Imagna
Mercatini di Natale

Il Comune di Corna Imagna ospiterà i tradizionali Mercatini di Natale il giorno 13 dicembre. Sarà l'occasione per visitare le bancarelle di hobbisti e aziende agricole e per gustare le specialità gastronomiche locali.

Manifestazioni
28
Dom
Dicembre
h.15:00 / 20:00
Centro paese Valleve
Mercatini di Natale

Verso la fine dell'anno, nel comune di Valleve si terranno i Mercatini di Natale. L'evento offrirà diverse attività per grandi e piccini.

Manifestazioni

In città e nell’hinterland

Anche la città e i Comuni attorno a Bergamo si vestono di magia proponendo una serie di appuntamenti da non perdere. In città vi segnaliamo il «Villaggio di Natale» in piazzale degli Alpini, aperto fino al 28 dicembre. Tra luci, colori e sapori, il villaggio sarà uno spazio unico per godersi lo spirito del Natale, impreziosito dall’amata pista di pattinaggio e da tanti eventi per vivere appieno la bellezza del periodo delle feste. Alle porte di Bergamo, il Comune di Paladina vi accoglierà domenica 30 novembre con un appuntamento imperdibile: «Mercasolidale», il mercatino pensato per valorizzare le eccellenze del territorio tra cultura, gusto e spirito comunitario. Nel cuore del paese troverete bancarelle di artigianato, gustose prelibatezze e shocooking con chef locali, oltre a un ricco calendario di attività – come laboratori e giochi gonfiali – pensate per tutta la famiglia. La chicca da non perdere? Il trenino gratuito che collegherà il paese al Santuario di Sombreno.

7
Dom
Dicembre
h.10:00 / 18:00
Piazza Vittorio Veneto Brusaporto
Mercatini di Natale

Domenica 7 dicembre, tra Piazza Vittorio Veneto e le vie limitrofe di Brusaporto ci saranno i tradizionali mercatini di Natale, con associazioni, hobbisti e bancarelle, giochi e attività per i più piccoli.

Manifestazioni
30
Dom
Novembre
h.09:00 / 18:00
Centro storico di Scanzorosciate Scanzorosciate
Il villaggio di Natale

A Scanzorosciate si aspetta insieme il Natale con musica e attività per i bambini. Le casette natalizie vi delizieranno con le loro prelibatezze e saranno un'occasione per trovare i regali da mettere sotto l'albero.

Manifestazioni
30
Dom
Novembre
h.08:30 / 17:30
Piazza Europa Unita Pedrengo
Pedrengo Center Village – Mercatini di Natale 2025

Domenica 30 novembre, dalle 8.30 alle 17.30, Piazza Europa Unita si anima con una nuova edizione dei Mercatini di Natale di Pedrengo.

Manifestazioni
30
Dom
Novembre
h.10:00 / 18:00
Piazzale del Municipio di Costa di… Costa di Mezzate
Mercatini di Natale

Domenica 30 novembre, il piazzale antistante il Municipio di Costa di Mezzate si trasforma in un piccolo villaggio delle feste per accogliere i tradizionali Mercatini di Natale.

Manifestazioni
14
Dom
Dicembre
h.10:00 / 18:00
Parco Collodi Orio al Serio
Mercatini di Natale

Domenica 14 dicembre, il Parco Collodi di Orio al Serio si accende di atmosfera natalizia con i tradizionali Mercatini di Natale.

Manifestazioni
13
Sab
Dicembre
h.10:00 / 18:00
Piazza Conte Sforza Torre de' Roveri
Mercatini di Natale

Sabato 13 dicembre, Torre de’ Roveri si prepara a vivere una giornata speciale con i tradizionali mercatini di Natale in Piazza Conte Sforza.

Manifestazioni

In provincia e sul lago

Anche in pianura e nei paesi che si specchiano nei nostri laghi, sono tanti gli appuntamenti in programma per questo periodo, con ogni weekend che diventa un’opportunità unica per scoprire un angolo diverso del territorio. Sul lago poi l’incanto si moltiplica: le luci si riflettono sull’acqua, i mercatini si affacciano sulle rive e le iniziative culturali trasformano le località lacustri in piccoli salotti delle feste. Volete qualche esempio? A Solto Collina domenica 23 novembre ci sarà un «Mercatino nella Via» , con oltre ottanta espositori tra commercianti e hobbisti, che proporranno le loro creazioni a curiosi, bambini e famiglie. Ci saranno anche gli artisti della scuola di circo del milanese, equilibristi, acrobati, giocolieri e performer che si esibiranno durante tutta la giornata con appuntamenti fissi e itineranti. Ad arricchire il tutto due servizi ristoro, un trenino da collezione da ammirare nella sede del Comune e il presepio allestito dagli Amici del presepio di Solto Collina. A Treviglio i mercatini accenderanno invece la giornata della Viglia, mentre nell’Isola, il 2 dicembre a Mapello, non mancheranno bancarelle, caldarroste, zampognari e tanti momenti pensati per i più piccoli.

29
Sab
Novembre
h.10:00 / 23:00
Lungolago Garibaldi – Sarnico Sarnico
Mercatini di Natale

In occasione di Sarnico Magic Christmas, da domenica 30 novembre a martedì 6 gennaio 2026, ci saranno i Mercatini di Natale sul Lungolago di Sarnico.

Manifestazioni
7
Dom
Dicembre
h.09:00 / 18:00
Vie del centro storico Romano di Lombardia
Mercatini di Natale

A Romano di Lombardia tornano i tradizionali mercatini di Natale: un'occasione per celebrare le festività in arrivo e la calda atmosfera natalizia.

Manifestazioni
8
Lun
Dicembre
h.09:00 / 19:30
centro paese Ambivere
Mercatini di Natale

Il centro storico di Ambivere ospiterà i Mercatini di Natale, un evento ricco di magia e divertimento per tutta la famiglia. Tra le tante attrazioni: mercatini con prodotti artigianali, villaggio a tema natalizio e tanto altro!

Manifestazioni
8
Lun
Dicembre
h.09:30 / 18:00
Piazza Lemine - Almè Almè
Mercatini di Natale

Tornano gli attesissimi mercatini di Natale in Piazza Lemine: un appuntamento tradizionale che avvia la stagione delle feste natalizie in un’atmosfera magica carica di gioia.

Manifestazioni
8
Lun
Dicembre
h.09:30 / 18:00
- Grone
Magia del Natale

In programma per i mercatini di Natale di Grone una giornata tutta da vivere tra arte, musica, handmade, buon cibo e tanti giochi.

Manifestazioni
14
Dom
Dicembre
h.10:30 / 18:00
Ponte San Pietro Ponte San Pietro
Natale d'Incanto

Il Natale prende vita: un evento imperdibile per grandi e piccini. Magia, spettacoli e divertimento nel cuore di Ponte San Pietro.

Manifestazioni / Festa di paese

Fuori porta

Per concludere, vi segnaliamo anche alcuni appuntamenti alle porte di Bergamo, nella splendida Franciacorta e nella suggestiva cornice del Lago d’Iseo, sulla sponda bresciana. Tra questi vi consigliamo di mettere in agenda il «Xmas Street Party» di Erbusco, in programma sabato 29 novembre. Dalle 10 alle 21 lungo via Verdi ci saranno i tradizionali mercatini dell’artigianato e hobbistica di Natale, oltre ai laboratori per bambini e tanta musica. I migliori truck di street food, selezionati da tutta Italia, delizieranno i visitatori con specialità culinarie sia a pranzo che a cena. Volete altre idee? Ecco altre tre proposte!

7
Dom
Dicembre
h.09:00 / 19:00
Abbazia Olivetana dei Santi Nicola… Rodengo-saiano
Mercatini di Natale

Domenica 7 dicembre, presso i chiostri dell’Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano, si terranno i mercatini di Natale con bancarelle di manufatti artigianali, creazioni artistiche, ricami e tanto altro.

Manifestazioni
7
Dom
Dicembre
h.10:00 / 18:00
via Conche Sale marasino
Mercatini di Natale

Lungo via Conche a Sale Marasino, si terrà la 22esima edizione dei «Mercatini di Natale - Aspettando S. Lucia», con bancarelle, stand gastronomico, attività per bambini, esposizione dei presepi e tanto altro.

Manifestazioni
14
Dom
Dicembre
h.09:00 / 18:00
Piazza Franciacorta - Timoline di … Corte franca
Mercatini di Natale

Domenica 14 dicembre dalle 9 in Piazza Franciacorta a Timoline di Corte Franca si terrà un mercatino dell'antiquariato, modernariato, hobbistica e altro.

Manifestazioni
Approfondimenti
19/11/2025
Appuntamenti
A Solto Collina la magia del Natale raddoppia con mercatini e arte di strada
Articolo. Tutto il fascino del borgo affacciato sul Lago d’Iseo si accende domenica 23 novembre con …
06/11/2025
Appuntamenti
«MADE Film Festival», il cinema del «saper fare»
Articolo. Dai classici del cinema aziendale, ai giovani registi emergenti, passando per i film d’autore che …
09/11/2025
Appuntamenti
Con «C’è un tempo da scoprire» Dalmine diventa un laboratorio culturale diffuso
Articolo. Una stagione di eventi tra teatro, fotografia, libri e incontri: fino a gennaio 2026 la …