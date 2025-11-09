Con «C’è un tempo da scoprire» Dalmine diventa un laboratorio culturale diffuso

La stagione, che si è aperta ad ottobre, proseguirà con tantissimi appuntamenti e riserverà uno spazio importante al teatro e alla comicità con «ComicoTeatro», organizzata in collaborazione con Ambaradan e dedicata ai grandi nomi della scena italiana. Due gli appuntamenti da segnare in agenda: il 6 dicembre salirà sul palco del Teatro Civico Dario Ballantini, storico volto di «Striscia la Notizia» e trasformista d’arte, con lo spettacolo «Lo spettacolo di Ballantini – Conseguenze di 40 anni nei panni di altri», accompagnato al pianoforte dal maestro Marcello Fiorini. A seguire, il 24 gennaio, sarà la volta della coppia più ironica e surreale della comicità contemporanea, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, protagonisti di «Totalmente incompatibili,» una commedia che gioca con le fragilità e le contraddizioni della vita di coppia. Due spettacoli che promettono di far ridere, ma anche riflettere, nel segno di un teatro capace di parlare a tutti.