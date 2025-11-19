A Solto Collina la magia del Natale raddoppia con mercatini e arte di strada

Tra gli ospiti Marco Raparoli, attore di strada capace di fondere l’arte del clown con risate, emozioni e momenti inaspettati in cui il pubblico diventa protagonista dello spettacolo. Sarà lui a proporre il suo coinvolgente «Rapa Rules», uno show all’insegna dell’umorismo e della voglia di trascorrere dei piacevoli momenti spensierati, che sarà replicato ben due volte. Per chi ama la musica invece da non perdere è Gianmarco Galli, in arte Galirò, con la sua one man band: un musicista che da solo è un gruppo musicale tra banjo, megafono, grancassa e piatti. In programma un viaggio nella musica dell’ultimo secolo apprezzatissimo dal pubblico di Europa, America e Asia, dove l’artista ha proposto il suo insolito concerto.