«Le Tre P»: il dono sale sul palco per i 25 anni della Fondazione della Comunità Bergamasca

Nel 2000, quando la Fondazione venne creata su impulso di Fondazione Cariplo, l’obiettivo era ambizioso: costruire una rete di solidarietà stabile e capillare, capace di accompagnare la provincia di Bergamo nella crescita sociale e culturale. Venticinque anni dopo, quella rete è diventata una trama che unisce cittadini, enti e imprese in un percorso condiviso. «Non celebriamo soltanto un anniversario – sottolinea Osvaldo Ranica, presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca – ma venticinque anni di fiducia, impegno e partecipazione. È la storia di una comunità che ha saputo condividere risorse, visioni e responsabilità per costruire qualcosa che resta, generando valore e coesione sociale. Guardando a questi venticinque anni possiamo dire che è stato tempo buono: tempo di fiducia, di legami e di futuro costruito insieme».