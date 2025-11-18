I Mercanti di Liquore tornano a Bergamo con un nuovo album e una data speciale al Druso

LM: La pausa così lunga è nata dal fatto che, a un certo punto, ci si ritrova a condividere un progetto funzionante con persone che, in quel momento, hanno altre priorità. Per un po’ abbiamo fatto finta andasse tutto bene, ma poi, per rispetto verso chi ci ascoltava, abbiamo capito che non aveva senso. Quando porti in scena un certo tipo di musica, devi restare coerente: se non ti riguarda più e non hai più voglia di farlo insieme, è più corretto smettere e dedicarti ad altro. Però a volte capita – come sperano tutti quelli che fanno il mio mestiere – che le tue canzoni sopravvivano anche ai tuoi percorsi. Dopo undici anni di pausa, mi arrivavano messaggi di chi chiedeva quando avremmo ricominciato e raccontava quanto le nostre canzoni contassero per loro. Questo mi ha fatto pensare che forse valeva la pena provare a vedere se dopo tanti anni avessimo ancora voglia di suonare. Del trio originale, Simone Spreafico ha detto fin da subito che non era interessato, mentre con Piero Mucilli, ci abbiamo provato per un po’, ma poi anche lui ha abdicato. Per cui mi son trovato da solo e ho deciso di mettere nuova linfa dentro questa “vecchia scatola”: attraverso due o tre formazioni siamo arrivati a quella attuale, abbastanza stabile e bella. Con l’eccezione di Nadir Giori, mi sono orientato verso persone giovani che mi facessero allontanare dalla comfort zone.