Da Frankenstein alla Silicon Valley. Fino a dove arriva l’assenza di limiti nella scienza

Nella Silicon Valley, diverse startup stanno lavorando su tecnologie di editing genetico applicate alla riproduzione. In parole povere: la possibilità di modificare gli embrioni prima della nascita, scegliendo (o eliminando) tratti genetici specifici. L’idea non è nuova. La parola «eugenetica» viene dal greco: eu (buono) e genos (nascita) - «buona nascita». Nel secolo scorso, purtroppo, si è tradotta in politiche di selezione e sterilizzazione, fino agli orrori del nazismo e all’ideale del «figlio perfetto». Oggi, però, l’eugenetica ha cambiato volto. Non è più imposta dallo Stato: è privata, volontaria, tecnologica e finanziata da venture capital. Ma siamo davvero a questo livello? Quant’è labile il confine tra una superficiale selezione del colore degli occhi e la ricostruzione di un pezzo danneggiato di DNA che potrebbe causare malattie genetiche ancora incurabili?