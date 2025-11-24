Non sei sola. Come trovare aiuto contro la violenza di genere

Classe 1991, giornalista e bergamasca nell’anima. Ho iniziato a scrivere per L’Eco di Bergamo nel 2013 e da allora non mi sono più fermata. Coloro le…

Ogni 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza di genere, numeri, analisi e testimonianze riempiono le pagine dei giornali. Ma c’è un’informazione che non dovrebbe mai mancare: come chiedere aiuto, subito e in sicurezza. Perché riconoscere la violenza è difficile, ma ancora più difficile è trovare il coraggio e gli strumenti per uscirne. Eppure esistono percorsi discreti, gratuiti e accessibili a tutte, pensati proprio per proteggere chi vive situazioni complesse e spesso invisibili.